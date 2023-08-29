Премьеру фильма «Барби» перенесли в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьеру фильма «Барби» в нижегородских кинотеатрах сети «Империя грез» перенесли на 16 сентября. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Напомним, ранее премьера фильма была запланирована на 9 сентября, а сам фильм будет демонстрироваться в рамках предсеансового обслуживания.

-Все купленные билеты будут действовать на те же сеансы и места, - отметили в кинотеатре.

По сюжету одна из многочисленных кукол «Барби» покидает волшебную страни «Барбилэнд» и отправляется в реальный мир. Путь в эту страну лежит прямиком из Лос-Анджелеса: сначала на розовом снегоходе, потом на розовом автобусе, розовой ракете, розовом кораблике и розовом кабриолете.