Юрий Шалабаев открыл форсайт-сессию молодых лидеров России и зарубежья. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыл форсайт-сессию для молодых лидеров России и зарубежья «Мой город будущего - город устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечается, на протяжении трех дней участники будут создавать город будущего, в котором должна быть комфортная и гармонична жизнь.

- Города, особенно мегаполисы, должны постоянно развиваться, в противном случае они деградируют. Цель форсайт-сессии - наладить международные связи, проработать конкретные проекты, - отметил мэр.

Участниками форсайт-сессии стали молодые лидеры, руководители подразделений муниципалитетов и организаций по работе с молодежью из стран ближнего и дальнего зарубежья и Нижнего Новгорода в возрасте от 25 до 35 лет. В течение трех дней для участников будут проводить мастер-классы, панельные дискуссии и стратегические сессии. Все мероприятия проведут в рамках программы «Новое поколение».

- В этом году Нижний Новгород носит звание «Молодежной столицы России». И мы готовы рассказать о наших практиках в сфере молодежной политики. Это и поддержка студентов – стипендиальная программа, грантовый конкурс «Молодой Нижний», фонд которого в этом году увеличился до 15 миллионов, это создание новых пространств и еще множество мероприятий и конкурсов, - поделился директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Один из участников форсайт-сессии из Приднестровья отметим, что гости удивлены, как активно развивается город.

Напомним, недавно китайская делегация города-побратима посетила Нижний Новгород по случаю 802-летия города.