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НовостиОбщество28 августа 2023 16:45

Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку автобусов

Средства выделят за счет специального казначейского кредита
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку автобусов

Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку автобусов

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку подвижного состава общественного транспорта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания по результатам заседания комитета по бюджету 28 августа.

Как отмечается, депутаты обсудили проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Дополнительные средства на приобретение пассажирского транспорта планируют выделить за счет специального казначейского кредита.

Кроме того, 1 млрд 690 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

Также 300 млн рублей выделят на поддержку промпредприятий, которые проводят модернизацию и расширение производств, и на на софинансирование муниципальных программ. На возмещение затрат агропромышленному комплексу выделят 355,1 млн рублей, а 120 млн рублей будет выделено на финансирование высокотехнологичных кардиоопераций в больнице имени академика Королева.

Комитет регионального парламента по бюджету и налогам рекомендует принять проект поправок в бюджет на заседании ЗСНО 31 августа.