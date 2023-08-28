Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку автобусов Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на закупку подвижного состава общественного транспорта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания по результатам заседания комитета по бюджету 28 августа.

Как отмечается, депутаты обсудили проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Дополнительные средства на приобретение пассажирского транспорта планируют выделить за счет специального казначейского кредита.

Кроме того, 1 млрд 690 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в связи с увеличением ассигнований дорожного фонда.

Также 300 млн рублей выделят на поддержку промпредприятий, которые проводят модернизацию и расширение производств, и на на софинансирование муниципальных программ. На возмещение затрат агропромышленному комплексу выделят 355,1 млн рублей, а 120 млн рублей будет выделено на финансирование высокотехнологичных кардиоопераций в больнице имени академика Королева.

Комитет регионального парламента по бюджету и налогам рекомендует принять проект поправок в бюджет на заседании ЗСНО 31 августа.