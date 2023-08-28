Игорь Маковский: надежному электроснабжению образовательных учреждений энергетики уделяют особое внимание

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на оперативном совещании в преддверии Дня знаний уделил особое внимание вопросам надежного электроснабжения и своевременного технологического присоединения образовательных учреждений.

Так, специалисты «Воронежэнерго» подключили к электрическим сетям новую мегашколу в столице региона. Она представляет собой крупнейший в стране образовательный комплекс, где смогут обучаться 2 860 детей в 110 классах. Филиал «Ярэнерго» выполнил технологическое присоединение школы в Дзержинском районе Ярославля, рассчитанной на обучение 1100 учащихся. Присоединяемая мощность составила 500 кВт. Новые объекты возводятся в рамках реализации национального проекта «Образование».

Накануне 1 сентября специалисты энергокомпаний провели внеочередные осмотры линий электропередачи и оборудования подстанций, обеспечивающих электроэнергией школы, подготовили резервные источники питания и организовали дежурство ответственного персонала.

«Надежное электроснабжение учебных заведений имеет важное значение для безопасности и комфорта учеников и учителей. В преддверии нового учебного года мы, энергетики 20 российских регионов, сделали все необходимое для обеспечения беспрерывного электроснабжения образовательного процесса. Это наш вклад в воспитание будущих поколений», – подчеркнул Игорь Маковский