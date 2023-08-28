Рейсы «Валдаев» запустили из Нижнего Новгорода в Кстово Фото: Кирилл Мартынов

Рейсы «Валдаев» запустили из Нижнего Новгорода в Кстово с 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой судоходную компанию «Водолет».

Как отмечается, в августе маршрут будет работать в тестовом режиме один раз в день по вечерам. Из Нижнего Новгорода «Валдай» отправиться в 17:00, а из Кстово в 17:50. Время в пути займет 35 минут.

В компании «Водолет» рассказали, что после тестового режима будет принято решение об увеличении количества рейсов до двух или трех в день.

В навигацию 2023 года пассажирами скоростного флота в Нижегородской области стали уже 60,3 тыс. человек. Выполнено почти 1 900 рейсов.

Напомним, недавно стало известно, что судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» запустили по новому маршруту. Теперь они будут ходить из Нижнего Новгорода до Балахны.