Распределительный газопровод в 542 метра запущен в Лыскове. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Распределительный газопровод в 542 метра введен в эксплуатацию в Лыскове. Об этом сообщили в ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Как отмечается, газопровод был построен в рамках реализации программы догазификации. Новые сети создают техническую возможность подключения к газу еще 70 домовладений. Для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения для жителей был установлен пункт редуцирования газа. Строительство газовых сетей продолжат до подключения потребителей по всем заключенным договорам.

- Начало газификации Лысковского района было положено в 1963 году. Сейчас территория активно развивается и застраивается, появляется необходимость в создании дополнительной газораспределительной инфраструктуры. С жителями района заключено 318 договоров, более половины из них исполнено – газопроводы построены до границ земельных участков, в 101 дом подан газ, - рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Сергач Вадим Середнев.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, на территории региона на 28 августа 2023 года было подано 22 365 заявкам на догазицикацию. При этом, для 14 654 подавших заявки жителей уже подведет газ к границам дома, а также заключен договор с собственником.