Сотрудники «Волгаэнерго» приняли участие в марафоне «Нижний Новгород»

27 августа на Стрелке в областном центре состоялся третий легкоатлетический забег «Марафон Нижний Новгород». Среди тысячи участников со всей страны в забеге приняли участие сотрудники ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+ Груп).

Марафон стал ежегодной традицией для любителей бега на длинные дистанции. Маршрут, подготовленный организаторами, привлекает своей уникальностью и позволяет насладиться основными достопримечательностями самого сердца Нижнего Новгорода: живописные набережные, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, усадьбы купеческих времен и соборы разных веков.

«Второй раз принимаю участие в забеге. Сейчас удалось побить личный рекорд и пробежать дистанцию в 3 километра за 18 минут 40 секунд. Нижегородский марафон прельщает своим историческим маршрутом, получается, что ты не только бежишь, а любуешься родным городом и культурно просвещаешься», – поделился после забега менеджер направления по развитию бизнес-системы ГК «Волгаэнерго» Иван Лобов.

В этом году более 60 энергетиков пробежали дистанцию 3 и 10 километров – количество сотрудников «Волгаэнерго», участвующих в марафоне, увеличилось на треть. Друзья, родственники и волонтёры компании пришли поддержать своих коллег. Хорошая погода и отличное настроение, которое создавали болельщики позволили некоторым сотрудникам пробежать сразу обе дистанции. Среди них, руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО «Генерация тепла» Николай Зимин и генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ» Андрей Маруськин.

В этом году более 60 энергетиков пробежали дистанцию 3 и 10 километров

«У нас в компании принято поощрять спортивные инициативы. Подобные соревнования объединяют коллектив, вырабатывают силу воли и рождают стремление к победе», - сказал генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"