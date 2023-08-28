Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 13:25

Около 20 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде

Еще 31 километр трамвайных путей будет построен дополнительно
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Около 20 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде.

Около 20 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде.

Фото: Кира МИШИНА

Порядка 20 километров трамвайных путей уже обновили в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на форуме стратегии развития Нижегородской области 28 августа.

- Дополнительно будет построен 31 километр трамвайных путей. Это позволит увеличить степень проникновения транспорта в жилую застройку и сократить интервал движения, - пояснил глава региона.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде. В рамках этой работы будет отремонтировано 149,3 км трамвайных путей.

Одновременно с этим планируется закупить 170 новых трамваев, построенных на совместном российско-белорусском производстве. Оно открылось в Ворсме 3 декабря прошлого года. Уже 30 декабря был проведен тестовый пуск нового трамвая.