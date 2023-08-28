Около 20 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде. Фото: Кира МИШИНА

Порядка 20 километров трамвайных путей уже обновили в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на форуме стратегии развития Нижегородской области 28 августа.

- Дополнительно будет построен 31 километр трамвайных путей. Это позволит увеличить степень проникновения транспорта в жилую застройку и сократить интервал движения, - пояснил глава региона.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО «Экологические проекты» подписали концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде. В рамках этой работы будет отремонтировано 149,3 км трамвайных путей.

Одновременно с этим планируется закупить 170 новых трамваев, построенных на совместном российско-белорусском производстве. Оно открылось в Ворсме 3 декабря прошлого года. Уже 30 декабря был проведен тестовый пуск нового трамвая.