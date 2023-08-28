Движение на участке Сормовского шоссе будет временно ограничено до 30 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение на участке Сормовского шоссе будет временно перекрыто до 30 августа. Об этом сообщает «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 23:00 29 августа до 5:00 30 августа. Движение транспорта будет прекращено в районе дома №1А по Сормовскому шоссе напротив АО ЦНИИ «Буревестник». Изменения связаны с монтажом наземного перехода.

В связи с этим работа маршрутов А-71, А-90 и А-95 будет изменена. Во время проведения работ их движение будет организовано в направлении Центра Сормова – по улице Куйбышева, по улицам Акмолинской, Бурнаковской, Коминтерна.