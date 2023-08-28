Короткометражку о работе водителя мусоровоза снимают в Нижнем Новгороде. Фото: Дарья Романова.

Короткометражный фильм о работе водителя мусоровоза начали снимать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в группе «Нижэкология-НН» во «ВКонтакте».

Как отмечается, это авторский проект регионального оператора по обращению с ТКО «Нижэкология-НН», который ставит перед собой задачу рассказать о незаменимой, но недооцененной и незаметной профессии водителя спецтранспорта.

В основе сюжета будет рассказ о людях, которые ежедневно трудятся в этой отрасли. Они начинают свой день рано утром, когда все еще спят и заканчивают день поздно ночью, когда жители уже спят. Они каждый день делают мир чище.

Режиссером выступит Александр Лукьянчук, в фильме будут задействованы профессиональные актеры. Снимает Киностудия MindRec.