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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:09

Из-за похолодания 13 нижегородцев попали в больницу с абсцессами и флегмонами

Нижегородцы стали чаще с флегмонами и абсцессами из-за перепадов температур
Елизавета КОПЫЛОВА
Из-за похолодания 13 нижегородцев попали в больницу с абсцессами и флегмонами

Из-за похолодания 13 нижегородцев попали в больницу с абсцессами и флегмонами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 нижегородцев попали в больницу с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области. Об этом сообщает пресс-служба Городской клинической больницы №39 во «ВКонтакте».

Как отмечается, перепады температур провоцирует острые и хронические воспаления челюсти и лица. Кроме того, жители не лечат зубы вовремя, а также поздно обращаются в поликлинику.

Как отмечается, за последние несколько дней 13 нижегородцев были госпитализированы, некоторые жители были доставлены бригадами скорой медицинской помощи.

- Все они экстренно прооперированы в день поступления. У всех пациентов отмечается положительная динамика на фоне комплексного лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии. Готовим к выписке, - отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты рекомендуют не допускать переохлаждений.