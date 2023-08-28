Из-за похолодания 13 нижегородцев попали в больницу с абсцессами и флегмонами Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 нижегородцев попали в больницу с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области. Об этом сообщает пресс-служба Городской клинической больницы №39 во «ВКонтакте».

Как отмечается, перепады температур провоцирует острые и хронические воспаления челюсти и лица. Кроме того, жители не лечат зубы вовремя, а также поздно обращаются в поликлинику.

Как отмечается, за последние несколько дней 13 нижегородцев были госпитализированы, некоторые жители были доставлены бригадами скорой медицинской помощи.

- Все они экстренно прооперированы в день поступления. У всех пациентов отмечается положительная динамика на фоне комплексного лечения в отделении челюстно-лицевой хирургии. Готовим к выписке, - отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты рекомендуют не допускать переохлаждений.