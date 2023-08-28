В Верхних Печерах расширили две дороги возле Школы 800. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижегородского района.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода в рамках капитального ремонта расширили сразу две дороги – на улице Верхнепечерской и Нижнепечерской. Обе они расположены возле Школы 800. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

- На улице Верхнепечерской отремонтировали участок от улицы Богдановича до улицы Нижнепечерской, - рассказал директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков. – В результате, проезжая часть была расширена с двух до четырех полос. Одновременно с этим был обустроен тротуар площадью более двух тысяч квадратных метров. Также в ходе ремонта была устроена ливневая канализация, установлено наружное освещение, три светофора и ограждения.

По мнению главы районной администрации, благодаря проведенному ремонту дорога стала более удобной и для пешеходов, и для автомобилистов. Одновременно с этим была отремонтирована еще одна дорога неподалеку от Школы 800 – участок от улицы Верхнепечерская до дома №11 корпус 3 по улице Нижнепечерская.

- Здесь была расширена проезжая часть с двух до трех полос движения, - отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев. - Одновременно с этим были обустроены тротуары, ливневая канализация и наружное освещение.