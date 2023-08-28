Нижегородские депутаты проигнорировали обсуждение поправок на 5,6 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство депутатов бюджетного комитета ЗСНО не пришли на очередное заседание, которое состоялось 28 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как отмечается, на заседании обсуждали поправки в региональный бюджет на 5,6 млрд рублей. На начало заседания в зале присутствовало восемь депутатов из 30.

По словам заместителя председателя комитета Дмитрия Колыванова, итоги заседания будут оформлены не как решение комитета, а как решения группы депутатов.

Поправки предусматривают увеличение доходной и расходной части бюджета на одинаковую сумму. Налоговые и неналоговые доходы будут увеличены на 6,1 млрд руб. за счет поступлений налогов на доходы физических лиц, на имущество организаций, по налогу по упрощенной системе налогообложения, акцизов на нефтепродукты.

Расходы областного бюджета будут увеличены за счет средств, которые направлены на обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи ГБУЗ «НИИ - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. академика Б.А. Королева», а также на строительство двух детсадов в Арзамасе и поддержку АПК.