Иван Носков: «Шуховская башня – это наше достояние и память о талантливом ученом и архитекторе»

26 августа в Дзержинске состоялся первый фестиваль творчества «Стальные кружева Шухова». Он прошел у подножия Шуховской башни на Оке и был приурочен к 170-летию со дня рождения ее создателя – Владимира Шухова. В разных форматах – музыкальном, литературном, художественном и экскурсионном – творческие коллективы и объединения Дзержинска рассказали гостям о судьбе инженера и о той эпохе, в которую он жил и работал.

Фестиваль посетил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев совместно с главой города Дзержинска Иваном Носковым, начальником Дзержинского района электросетей ПАО «Россети Центр и Приволжье» Александром Шаталиным и депутатами городской Думы.

«Шуховская башня – это уникальный туристический объект в Нижегородской области. Благодаря Россетям и администрации города Дзержинска удалось сохранить гениальное творение Владимира Шухова. И чтобы башню смогли увидеть больше туристов, к следующему летнему периоду у подножия башни будет установлен дебаркадер для «Валдая» и «Метеора»», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Основой фестиваля стал пленэрный концерт от творческих коллективов Дворца культуры химиков, проходивший на фоне пейзажа с видом на Оку и ее правый берег. Параллельно все желающие могли посетить экскурсию-променад от краеведа, члена Общественной палаты Дзержинска Андрея Демидова или побывать на тематических арт-площадках. Одну из них организовали студенты и педагоги Дзержинского технического колледжа. Гостям они предлагали попробовать себя в роли сварщиков и конструкторов - поработать на сварочном симуляторе или создать пластиковую миниатюру Шуховки с помощью 3D-ручки.

Также на арт-площадке гости могли почувствовать себя художниками и сделать акварельные рисунки с Шуховской башней, а на выставке книг «Творения Шухова» - познакомиться с литературой, посвященной профессиональной деятельности советского инженера. Отметим, что колорит эпохи на фестивале создавали воспитанники театра костюмов «Традиция» Центра художественных ремесел.

«В этом году впервые провели фестиваль у Шуховки, и я благодарю всех, кто пришел и стал его первыми зрителями и слушателями. Места здесь замечательные, а сама Шуховская башня – это наше достояние и память о талантливом ученом и архитекторе. Планируем сделать этот фестиваль постоянным, поэтому интересно услышать впечатления, предложения и идеи тех, кто его посетил. Ложка дегтя, наверное, пока в отсутствии хорошей дороги к Шуховке и причала. Будут – и дорога, и причал! Работаем в этом направлении с Правительством Нижегородской области и лично губернатором Глебом Никитиным», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Фестиваль был приурочен к 170-летию со дня рождения Владимира Шухова

Ярким завершением фестиваля стал танцевальный флешмоб «Мы вместе», объединивший всех гостей вокруг Шуховской башни. Многие дзержинцы и гости города впервые в этот вечер услышали гимн Шуховской башни, написанный по заказу компании «Россети».

«Владимир Григорьевич Шухов - легенда инженерной мысли. Очень важно, что мы не просто помним об этом, но и передаём эту память молодёжи. Шуховская башня - один из символов нашего Дзержинска. Очень надеюсь, что фестиваль «Стальные кружева Шухова» тоже станет таковым. Это еще одна возможность проявить интерес к истории, культуре и еще больше полюбить нашу малую Родину, наш Дзержинск», - отметила депутат Думы города Дзержинска Ирина Скрягина.

Напомним, 128-метровая Шуховская башня на Оке является единственной в мире гиперболоидной многосекционной опорой линии электропередачи, выполненной в виде несущей сетчатой оболочки. С 2014 года распоряжением Правительства РФ она отнесена к объектам культурного наследия федерального значения, а в 2020 году открыта после реконструкции, выполненной компанией «Россети». Развитие прилегающей к сооружению территории включено в программу «Дзержинск-100», разработанную в преддверии 100-летия города в 2030 году.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска