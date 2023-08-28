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НовостиОбщество28 августа 2023 10:09

Здание бывшего мясокомбината на улице Ковалихинской начали сносить

На площадке работает тяжелая техника
Елизавета КОПЫЛОВА
Здание бывшего мясокомбината на улице Ковалихинской начали сносить

Здание бывшего мясокомбината на улице Ковалихинской начали сносить

Фото: Яндекс.Карты

Здание бывшего мясокомбината, которое расположение в центре Нижнего Новгорода, начали сносить. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места события.

Как отмечается, здание находится на улице Ковалихинской. Сейчас от четырехэтажного здания осталась только стена фасада, а на площадке работает тяжелая техника.

Напомним, новый жилой комплекс хотят построить на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. До этого концепция будущего ЖК рассматривалась на заседании архитектурного совета при правительстве Нижегородской области.