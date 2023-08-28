Здание бывшего мясокомбината на улице Ковалихинской начали сносить
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Здание бывшего мясокомбината, которое расположение в центре Нижнего Новгорода, начали сносить. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места события.
Как отмечается, здание находится на улице Ковалихинской. Сейчас от четырехэтажного здания осталась только стена фасада, а на площадке работает тяжелая техника.
Напомним, новый жилой комплекс хотят построить на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. До этого концепция будущего ЖК рассматривалась на заседании архитектурного совета при правительстве Нижегородской области.