В Нижнем Новгороде стартовали съемки короткометражного фильма о работе водителя мусоровоза

Авторский проект регионального оператора по обращению с ТКО «Нижэкология-НН» ставит своей задачей рассказать о незаменимой, но недооцененной и незаметной профессии водителя спецтранспорта.

Основой сюжета станет рассказ о людях, работающих в отрасли, их ежедневном труде. Они начинают работать, когда город еще спит, и заканчивают, когда город уже спит. Они освобождают город от мусора, - иногда вопреки всем мешающим обстоятельствам, - делая мир чище.

В фильме сыграют профессиональные актеры, хэдлайнером кинокартины станет известный российский актер театра, кино и телевидения – Иван Кокорин («Ресторан по понятиям», «9 рота», «Брат-2» и др.). Фильм снимает нижегородская кинокомпания MindRec. Режиссер проекта – Александр Лукьянчук (к/ф «Мать», «Обычный будний день», продюсер к/ф «Индульгенция» (признана лучшим фильмом на иностранном языке на кинофестивале Los Angeles International Underground Film Festival в Голливуде)).

Съемки фильма пройдут в конце августа – начале сентября 2023 года, и уже в ноябре кинокартина будет презентована широкой аудитории. Фильм будет получать прокатное удостоверение и демонстрироваться на значимых экологических мероприятиях регионального и федерального масштабов.

Фото: Даша Романова