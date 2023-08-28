Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов по рынку труда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по рынку труда и заняла 14 место. Соответствующее исследование опубликовали РИА Новости.

Рейтинг был составлен по итогам 2022 года. Он позволяет определить уровень занятости в субъекте, а также привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы.

При расчете эксперты проанализировали несколько показателей, среди них оплату труда, занятость, условия труда.

Так, Нижегородская область заняла 14 место. Рейтинговый балл региона по итогам 2022 года составил 70,9, а по итогам 2021 года – 70,5. Первое место в списке занимает Москва с рейтинговым баллом 97,9. На втором месте расположен Санкт-Петербург с баллом 95,2.

Последние места занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Их показатели за 2022 год составили 12,1 и 6,4.