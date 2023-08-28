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НовостиОбщество28 августа 2023 7:22

Розовый фламинго замечен на Волжских отмелях Нижегородской области

Редкая птица потеряла ориентацию во время миграции
Елизавета КОПЫЛОВА
Розовый фламинго замечен на Волжских отмелях Нижегородской области. Фото: группа «АртЛуга» во «ВКонтакте».

Розовый фламинго замечен на Волжских отмелях Нижегородской области. Фото: группа «АртЛуга» во «ВКонтакте».

Розового фламинго обнаружили на одной из Волжских отмелей в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе «АртЛуга» во «ВКонтакте».

Ранее фламинго появлялись в нашем регионе, однако такие случаи редки и связаны с нарушением ориентации птицы во время миграции. Орнитологи надеются, что фламинго осенью сможет присоединиться к другим мигрирующим птицам и вернутся в теплые края.

Кроме того, специалисты отмечают, что фламинго – редкая и охраняемая птица, которая занесена в Красную книгу. Поэтому нижегородцам лучше не беспокоить птицу.