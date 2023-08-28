Горячую воду отключат в 27 домах и детском саду в Нижнем Новгороде 28 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячее водоснабжение отключат в 27 домах и детском саду в Нижнем Новгороде 28 августа. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.

В Канавинском районе горячую воду отключат с 9:00 до 14:00 в пяти домах №№5, 5а, 6, 7, 7а на Волжской набережной. На улице Тонкинской ГВС отключат 9:00 до 15:00 в доме №14а.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 горячей воды не будет на улице Генерала Ивлиева, Бориса Корнилова и Надежды Сусловой. Также затронут детский сад №395. Всего горячей воды не будет в 21 доме.

Неудобства связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.