Новые ели высадят в Дзержинске вместо спиленных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Свадебной площади Дзержинска вместо вырубленных голубых елей посадят новые. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава города Дзержинска Иван Носков.

26 августа на Свадебной площади вырубили ели. Жители города были этим недовольны.

Однако мэр города Иван Носков рассказал, что спиленные ели были старыми и больными, а во время ветреной погоды с них летели ветки. В рамках благоустройства на площади будут посажены 22 ели Глаука с серебристо-голубой хвоей.

– Пришло время заменять на молодые, чтобы площадь выглядела достойно. Если бы в свое время за ними [елями] ответственно ухаживали, сейчас все могло быть по-другому, – отмечает Иван Носков.

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