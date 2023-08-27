Техническое состояние больше 800 домов проверили в Нижегородской области

Техническое состояние дома во время проверки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Техническое состояние более 800 многоквартирных домов проверили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Госжилинспекцию.

Цель такой проверки в том, чтобы оценить износ дома, выявить дефекты и повреждения. Так обновляется информация о состоянии домов в регионе. Это может стать основанием для капитального ремонта по региональной программе, а также для корректировки планов домоуправлящих компаний.

В рамках программы, к примеру, был обследован дом №110 по улице Центральной в селе Дубское Перевозского района. В ходе проверки было выявлено аварийное состояние чердачного перекрытия. Госжилинспекция объявила предостережение обслуживающей организации. Та, в свою очередь отремонтировала перекрытие чердака.

Чердачное перекрытие дома после ремонта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Отмечается, что в этом году в Нижегородской области планируют проверить более 3000 многоквартирных домов.