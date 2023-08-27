Голубые ели спилили при благоустройстве Свадебной площади в Дзержинске

Голубые ели спилили на Свадебной площади в Дзержинске. Фото: Яндекс.Карты

На Свадебной площади в Дзержинске спилили голубые ели в рамках благоустройства. Об этом жители города рассказывают в сообществе «Дзержинск Онлайн» во Вконтакте.

Жители города были недовольны спилом елей на Свадебной площади и писали об этом мэру Ивану Носкову в социальной сети.

Глава Дзержинска пояснил в комментариях на своей странице, что на Свадебной площади будут высажены 22 ели Глаука с серебристо-голубой хвоей.

– Пришло время заменять на молодые, чтобы площадь выглядела достойно. Старые были кривые, больные, с них летели ветки в ветреную погоду. Если бы в свое время за ними ответственно ухаживали, сейчас все могло быть по-другому, – объяснил причину спила елей Иван Носков.

Напомним, глава Дзержинска опроверг свой переход на работу в Нижний Новгород.

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