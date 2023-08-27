Нижегородские депутаты отказались увеличивать материнский капитал. Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Заксобрания Нижегородской области отказались увеличивать материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ.

Напомним, члены фракции КПРФ в Нижегородской области внесли инициативу по увеличению размера материнского капитала.

Депутаты партии предложили при рождении третьего ребенка сделать выплату, равную 30 процентам от величины федерального материнского капитала.

Таким образом действующий размер маткапитала в регионе со 100 тысяч рублей поднялся бы до 232 688 рублей.

Однако депутаты ЗСНО посчитали, что для реализации этой инициативы источников финансирования, которые были указаны фракцией КПРФ, недостаточно.

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