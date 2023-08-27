СК проведет проверку после массового отравления нижегородцев в ресторане

Председатель СК России Александр Бастрыкин. Фото: Информационный центр СК
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после массового отравления нижегородцев устрицами в ресторане. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра СК.
Напомним, отравление устрицами произошло в одном из заведений общепита на Нижневолжской набережной. Компания совместно отмечала праздник, но неожиданно нескольким посетителям стало плохо.
В числе симптомов отмечались головокружение, тошнота и диарея. По словам пострадавших, прибывшие на вызов сотрудники скорой предположили, что в блюде могла быть кишечная палочка, либо блюда были приготовлены слишком рано.
В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести проверку и доложить о ее результатах.
Исполнение этого поручения, а также ход самой проверки контролируется СК России.
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