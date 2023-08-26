Стадион «Нижний Новгород». Фото: АНО «Центр 800»

Более 95 тысяч нижегородцев оформили карту болельщика. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Оформить карту болельщика можно в МФЦ или на Стадионе перед игрой.

– От нашего клуба «Пари НН» мы сделаем два красивых приза за 100 тысячную «золотую» карту. Приз для самого болельщика. Второй – для сотрудника МФЦ, который эту карту оформит, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Будет и еще один приз. Давид Мелик-Гусейнов спрятал его сегодня на Стадионе под одним из кресел. Это письмо от директора клуба со словами благодарности за верность «Пари НН» и сертификат, который можно обменять на подарок в фирменном магазине клуба.

– Осталось дело за малым – прийти на Стадион сегодня. И поддержать нашу команду, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Отметим, сегодня в 20.00 «Пари Нижний Новгород» играет с «Ростовом».