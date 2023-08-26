Клялся в любви и называл зайкой: Нижегородский альфонс набрал кредитов на имя девушки-инвалида

Нижегородец набрал кредитов на имя девушки-инвалида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Альфонс из Нижнего Новгорода набрал кредитов на имя девушки-инвалида. Об этом сообщается в репортаже программы «НТВ».

Нижегородец познакомился в социальной сети с девушкой, которая перенесла инсульт. Он клялся ей в любви и ласково называл «зайкой». А после интернет-знакомый сподвиг «любимую» взять кредиты, чтобы он смог записать для нее песню. Ничего не подозревающая девушка так и сделала. Она отдала новому знакомому почти миллион рублей, которые мужчина обещал ей вернуть. После этого интернет-знакомый разорвал отношения с девушкой.

Родители пострадавшей призывали мужчину вернуть средства. Однако их попытки успехом не увенчались. Нижегородец вернул лишь незначительную часть суммы.

Тем временем девушке нужны деньги на лечение. Она уже несколько месяцев пребывает в стрессе, что для ее состояния крайне опасно.

По данным информационного центре СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести проверку этого случая и представить доклад о ее результатах.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен