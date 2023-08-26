Два человека заживо сгорели в собственном доме в Княгинино.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Двое мужчин заживо сгорели в собственном доме в Княгинино. Трагедия произошла поздним вечером 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожар произошел в доме на улице Старозапрудной. Прибыв на место, спасатели обнаружили тела двух мужчин. Одному было 85 лет, а другому – 72 года.
В результате пожара сгорел дом и надворные постройки. Общая площадь, пораженная огнем, равна 84 «квадратам». Предположительно причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Тушили пожар и ликвидировали его последствия 11 пожарных используя четыре спецмашины.
– На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану, – отмечают в пресс-службе регионального МЧС.
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