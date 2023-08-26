Нижегородские НКО смогут принять участие в ежегодной премии «Золотой кот». Фото: Ассоциация фандрайзеров

Нижегородские некоммерческие организации смогут принять участие в ежегодном конкурсе «Золотой кот» на получение премии за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты. Об этом сообщает Ассоциация фандрайзеров.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, которые работают больше года. Также у них должен быть опыт в привлечении денежных средств.

В каждой номинации премии будет по два победителя: организации с годовым бюджетом до 20 миллионов рублей и с годовым бюджетом свыше 20 миллионов рублей. Они получат статуэтки «Малый Золотой кот» и «Большой Золотой кот» соответственно.

Подать заявки можно по проектам и мероприятиям, проведенным с 1 сентября 2022 года по 14 августа 2023 года. Принимают заявки до 20.00 20 сентября по ссылке.

КОНКРЕТНО:

Основные номинации:

– «Лучшее фандрайзинговое событие офлайн» – например, забег, благотворительный спектакль, аукцион, ярмарка;

– «Лучшая фандрайзинговая кампания» – комплекс мероприятий, продолжительный по времени, связанный со стратегией организации и направленный на сбор средств;

– «Лучшее событие с использованием технологии волонтёрского фандрайзинга» – акции и мероприятия по привлечению средств в пользу НКО, придуманные и реализованные ресурсами «извне», то есть сторонниками, волонтёрами или просто неравнодушными людьми;

– «Прорыв года» (вручается НКО, которая добилась значительного роста пожертвований от частных лиц или компаний: например, социальный маркетинг, отчисления сотрудников). Выбор победителей осуществляется из числа участников, подавших свои заявки в трех основных номинациях.

Специальные номинации от партнёров премии:

– «Три лучших фандрайзинговых Telegram-канала НКО» при поддержке Миксплат;

– «Лучшая социальная кампания ВКонтакте»;

– специальный приз «Лучший краудфандинговый проект на Planeta.ru».