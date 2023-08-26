Модельная бибилиотека открылась в Пильнинском районе Нижегородской области

Библиотека открылась в селе Деяново Пильнинского района. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Модельная библиотека открылась в селе Деяново Пильнинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство культуры.

Библиотеку разместили в сельском Доме культуры. Занимаемая ею площадь составляет более 130 «квадратов». На модернизацию библиотеки ушло свыше 6,4 миллиона рублей. Из них 5 миллионов были выделены из областного бюджета на закупку мебели, оборудования и более 1600 книг. Кроме того, на ремонт помещений и установку пандуса из местного бюджета направили свыше 1,4 миллиона рублей.

Отмечается, что в зону обслуживания библиотеки входят школа, два детских сада в Деянове и детский сад в деревне Беловка. Поэтому в обновленной библиотеке есть детская литература, сенсорный игровой терминал и интерактивная песочница. Также оборудованы компьютерные места и рабочее место для незрячих и слабовидящих людей. Кроме того, в библиотеке в Деянове теперь можно проводить праздники и творческие встречи.