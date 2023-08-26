Подрядчика внесли в РНП за срыв сроков благоустройства у нижегородских школ

Подрядчик должен был заасфальтировать дорожки и подъезды на территориях школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородское УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, который сорвал сроки благоустройства территорий двух школ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Школы №3 и №9 заключили контракт с индивидуальным предпринимателем. По нему подрядчик должен был заасфальтировать дорожки и подъезды на территориях школ. Но он не выполнил работы в срок, и из-за этого контракт был расторгнут.

Нижегородское УФАС после обращения школ включило сведения о предпринимателе в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Ранее мы сообщали о том, что расторгнут контракт с подрядчиком по капитальному ремонту крыши школы №14 имени Короленко в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен