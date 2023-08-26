Подрядчика внесли в РНП за срыв сроков благоустройства у нижегородских школ

Подрядчик должен был заасфальтировать дорожки и подъезды на территориях школ.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Нижегородское УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, который сорвал сроки благоустройства территорий двух школ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
Школы №3 и №9 заключили контракт с индивидуальным предпринимателем. По нему подрядчик должен был заасфальтировать дорожки и подъезды на территориях школ. Но он не выполнил работы в срок, и из-за этого контракт был расторгнут.
Нижегородское УФАС после обращения школ включило сведения о предпринимателе в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.
Ранее мы сообщали о том, что расторгнут контракт с подрядчиком по капитальному ремонту крыши школы №14 имени Короленко в Нижнем Новгороде.
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