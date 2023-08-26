Группа «Корни» выступит в Кстове в День города

Группа «Корни». Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская поп-рок группа «Корни» выступит в Кстове Нижегородской области в День города. Программа праздничных мероприятий на 2 сентября опубликована на сайте администрации города Кстово.

Концерт группы «Корни» пройдет на площади Ленина. Выступление начнется в 21.00 и продлится до 22.00.

Согласно программе, после выступления артистов, жителей и гостей Кстова ожидает праздничный салют с музыкальным сопровождением.

Напомним, Ольга Кормухина, Алексей Белов и группа Джанго выступят на праздничном концерте в Дзержинске 10 сентября.

В этот день в Дзержинске проведут праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести».

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