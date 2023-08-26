Бывший генерал Росгвардии из Сарова арестован по обвинению в коррупции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший командир дивизии войск Росгвардии из Сарова обвиняется в систематическом получении взяток от своих подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, на протяжении 2020 года генерал получал взятки от сослуживцев, а после продвигал их по службе и назначал на определенные должности. Всего зафиксировано 17 эпизодов коррупции, а сумма взяток составила 1,4 миллиона рублей.

– В 2020 году военнослужащий был уволен по отрицательным мотивам. По инициативе директора Росгвардии была проведена проверка в отношении бывшего военнослужащего взаимодействующими органами, – сообщили «Комсомолке» в Росгвардии.

Оперативники задержали обвиняемого и доставили его в военное следственное управление СК России для допроса. Бывший генерал не согласился с обвинениями. Тем не менее, его арестовали и отправили на два месяца в СИЗО, чтобы избежать его возможного давления на свидетелей, а также побега.

Отмечается, что обвиняемый намерен обжаловать решение гарнизонного военного суда Москвы.

Напомним, сотрудника Адвокатской палаты Московской области подозревают в посредничестве при передаче особо крупной взятки, совершенном на территории Нижнего Новгорода.

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