Ещё четыре площадки под КРТ выставили на торги в Нижнем Новгороде. Фото: АНО " Центр 800".

До конца года минград Нижегородской области объявит аукцион на комплексное развитие территорий ещё четырех площадок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Две площадки для реализации проектов КРТ находятся в Нижегородском районе. Так, преображения ожидают переулок Плотничный площадью 2,28 га и район Больших Оврагов площадью 0,25 га.

Преобразовать хотят и территорию в районе улицы Белинского в Советском районе. Стартовая цена аукциона оценивается в 3,6 миллиона рублей.

На торги выставят и масштабную территорию в Автозаводском районе. Площадь преобразований в районе улиц Лескова, Янки Купалы и Южного шоссе составляет 26,42 га. Начальная стоимость лота – 39,3 миллиона рублей.

Напомним, что компания из Твери займется комплексным развитием территорий на улице Правды в Ленинском районе. Согласно договору, застройщику нужно будет преобразовать участок в границах ул. Правды, ул. Чонгарской и ул. Менделеева. Сегодня на этой территории расположены четыре ветхих и пять аварийных многоквартирных жилых домов. По трем аварийным домам администрация уже начала расселение жителей в рамках государственной программы. По двум другим аварийным домам застройщик передаст администрации города жилые помещения или денежную компенсацию.

Также обновленный мастер-план КРТ в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная представили в Нижнем Новгороде. Согласно мастер-плану, около улицы Максима Горького построят многоквартирный девятиэтажный дом, на первом этаже которого будут размещаться офисы. По плану, под жилым домом оборудуют одноуровневую подземную парковку на 46 машино-мест.