Комплексную модернизацию коммунальных сетей проведут в Балахне

Обсуждение состояния коммунальной инфраструктуры в Балахне. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Комплексную модернизацию коммунальных сетей планируют провести в Балахне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– Нужно системное решение. Региональное правительство готово оказать поддержку. «Заплатками» не поможешь, – сказал глава региона.

Напомним, что масштабное благоустройство проведут в историческом центре Балахны к 550-летию города.

Ранее мы сообщали, что Нижегородская область направит 5,7 млрд рублей на модернизацию бумажного комбината «Волга» в Балахне. Предприятие вошло в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов, составленный Минпромторгом РФ.

Дополнительные инвестиции позволят создать линию по выпуску волокнистой массы из макулатуры, что увеличит производственные мощности по переработке сырья. Планируется отремонтировать и запустить в работу бумагоделательную машину №6, которая ранее была законсервирована и долгое время не использовалась.