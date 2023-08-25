Новый цех по производству бытовой химии запустили в Богородске

Выпуск продукции возрастет в три раза. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области и Юлия Иванова.

Производитель бытовой химии – компания «Ивитек» – запустила новый производственный цех в Богородске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Эта работа крайне важна, так как приводит к улучшению условий труда, увеличению объемов выпускаемой продукции, повышению производительности труда, созданию новых кооперационных связей и рабочих мест, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Новый корпус, где появилось сразу 30 рабочих мест, расположен в непосредственной близости к действующему производству. Объем инвестиций в расширение производства составил 147 миллионов рублей. Новый цех позволил увеличить выпуск жидких моющих и чистящих средств в три раза – с 30 до 90 тонн в сутки.

Напомним, что в Нижегородской области выделили земельные участки под пять новых инвестиционных проектов на 340 миллионов рублей. При их реализации планируется создание почти 130 рабочих мест.

Так, в Нижнем Новгороде прямо на улице Львовской появится физкультурно-оздоровительный комплекс и открытые спортивные площадки. На эти цели будет выделена сумма в размере 120 миллионов рублей и участок площадью в 10,8 тысяч квадратных метров. Работы по возведению займут пять лет.