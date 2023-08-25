Строительство школы в Дзержинске выполнено на 27%

Строящаяся школа. Фото: Администрация города Дзержинска.

Строительство школы N10 им. А. Молева в Дзержинске выполнено на 27%. Учебное учреждение будет занимать территорию в 23 350 квадратов. В новой школе смогут учиться 1110 учеников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дзержинска.

– На объекте сейчас производится закладка стенных проемов, необходимо наращивать темпы строительства и до конца года приступить к возведению крыши, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Стройка уже усилена двумя башенными кранами, а с сентября застройщик планирует удвоить количество строителей на объекте.

Проект школы включает в себя создание 44 учебных классов, одного большого и двух малых спортивных залов, актового зала, столовой, медпункта и библиотеки. Рядом со школой будет расположен бассейн на две чаши: для плавания и обучения плаванию.

Все основные строительные работы на площадке планируют закончить до 31 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторая по счету «Школа 800» построена в Нижнем Новгороде на Южном бульваре и уже готова к работе. 1 сентября она откроет свои двери для более 600 учащихся, которые уже сейчас подают документы на зачисление. Экскурсию по новому корпусу провел директор «Школы 800» Марк Сартан. Первое, на что он обратил внимание - корпус спроектирован таким образом, что потоки учащихся не будут пересекаться.

- Характерной особенностью этого здания являются несколько внутренних двориков. Здесь очень удобно проводить не только досуг, но и мероприятия, линейки совместные сборы. Кроме того, сохраняется возможность благоустраивать территорию, - рассказал Марк Сартан.