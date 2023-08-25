Две гостиницы могут построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Две многоэтажные гостиницы планируется построить у Средного рынка в Нижнем Новгороде. Строить хотят в границах улиц Крупской, Большой Покровской, Воровского и Костина. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Согласно проекту, возводить хотят 12-этажную гостиницу на 150 номеров, 10-этажную гостиницу с фитнес-центром и подземной парковкой. На указанном участке также запланированы работы по строительству 10-этажного дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторая по счету «Школа 800» построена в Нижнем Новгороде на Южном бульваре и уже готова к работе. 1 сентября она откроет свои двери для более 600 учащихся, которые уже сейчас подают документы на зачисление. Экскурсию по новому корпусу провел директор «Школы 800» Марк Сартан. Первое, на что он обратил внимание - корпус спроектирован таким образом, что потоки учащихся не будут пересекаться.

- Характерной особенностью этого здания являются несколько внутренних двориков. Здесь очень удобно проводить не только досуг, но и мероприятия, линейки совместные сборы. Кроме того, сохраняется возможность благоустраивать территорию, - рассказал Марк Сартан.