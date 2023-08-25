Агроиндустриальный парк предложили образовать в Нижегородской области

Агроиндустриальный парк и новую систему сельхозобразования предложили включить в обновленную стратегию развития Нижегородской области. Фото: Никита Духник.

Агроиндустриальный парк и новую систему сельхозобразования могут включить в обновленную стратегию развития Нижегородской области. Такое предложение было озвучено на заключительной стратсессии «Продовольственная безопасность – новый вызов». Об этом сообщает пресс-служба регионального правитенльства.

– Можно разместить такой объект на территории опережающего развития. Статус агроиндустриального парка позволит подвести к площадке все коммуникации. Инвестору останется только начать работать, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Тем временем, решить проблему квалифицированных кадров на селе участники предложили путем создания системы непрерывного аграрного образования.

– У образовательных учреждений есть желание если не открывать филиалы, то запускать учебные программы на местах, чтобы молодежь, не покидая своих населенных пунктов, могла получать полноценное многоступенчатое образование, в том числе в магистратуре и бакалавриате, - отметила первый заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина.

Напомним, что ранее аграрный комитет нижегородского заксобрания и представители молочной отрасли составили список предложений для губернатора Глеба Никитина. Глава комитета по АПК Игорь Тюрин предложил увеличить объем субсидий, выплачивая аграриям по 5 рублей за литр проданного молока.

Также хорошей мерой поддержи нижегородских аграриев станет ограничения ввоза продукции с соседних регионов. Молокозаводы могли бы при закупке сырья ориентироваться на местного производителя, а сетевые магазины могли бы делать меньшую наценку на местную молочную продукцию.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов предложил производителям развивать поставки молочной продукции в азиатские регионы. Он считает, что нижегородское молоко вызвало интерес у жителей Узбекистана и нужно развиваться в этом направлении.