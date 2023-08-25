Участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют 6 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть 6 сентября. Такое заявление было сделано в пятницу, 25 августа, на урбанистическом форуме в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

– В этом году 6 сентября, я надеюсь, что мы вместе с Москвой откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Практически до Нижнего Новгорода. И 20 декабря мы планируем дойти до Казани, – сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость проезда по этому участку будет стоит 2 821 рубль. Его общая протяженность составит 308 километров.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.

Также была новость, что нижегородские дороги, поврежденные при строительстве М-12, начали ремонтировать на месяц раньше плана.