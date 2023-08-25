Конкурс на бюджетные места в Мининском университете в 2023 году составил 8 человек на место

В Мининском университете вырос спрос на педагогические направления магистратуры. В год педагога и наставника заявления на зачисление подали более 900 человек и конкурс на бюджетные места по сравнению с прошлым годом увеличился на 51%. В 2023 году он составил в среднем 8 человек на место.

“Ежегодно мы обновляем наши магистерские программы в соответствии с запросом времени. Наша задача - дать актуальное и качественное образование, которое позволит нашим выпускникам-магистрам построить карьеру или заняться наукой. Отмечу, что наши профили подготовки востребованы у студентов из других вузов. Это связано с тем, что некоторые профили подготовки являются уникальными для нашего региона”, - прокомментировал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Самыми популярными профилями подготовки стали:

- на факультете психологии и педагогики - “Кризисная психология детей и взрослых” (11,6 человека на место);

- на факультете гуманитарных наук - “Преподавание русского языка как иностранного” (11,4 человека на место);

- на лингвистическом факультете - “Русский язык как иностранный в цифровой среде” (11 человек на место).

Всего в 2023 году на бюджет в магистратуру зачислено 374 студента. А до 31 августа еще можно подать документы в магистратуру на платную форму обучения.

Кроме того, до 31 августа Мининский университет принимает заявления на обучение в аспирантуре. Абитуриент может выбрать одну из 12 научных специальностей.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина