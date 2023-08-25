Фонтан, детские площадки и велодорожка появятся на бульваре Победы в 2024 году

Бульвар Победы планируется обновить в 2024 году. Фото: администрация Сормовского района.

Общественные обсуждения по вопросу благоустройства бульвара Победы состоялись в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в районной администрации. Речь идет об участке пешеходной зоны на проспекте Кораблестроителей от круговой развязки до дома №1 по улице Гаугеля.

Как указано в представленной концепции, у дома №17 на проспекте Кораблестроителей появятся детская площадка и сухой фонтан. Еще одна детская площадка будет размещена у дома №1 по улице Гаугеля. Кроме того, вдоль домов должна пройти велодорожка. Помимо прочего в сквере появятся арт-объекты с символами Победы, скамейки и урны. Кроме того, планируется высадка деревьев и кустарников. В целом, сормовичи остались удовлетворены концепцией преображения общественного пространства. Обсуждения вызвало только размещение одной из детских площадок.

- Встреча прошла конструктивно - жители внесли свои предложения и уточнения. Хочу отметить, что наиболее эффективно проходят обсуждения, на которых присутствуют жители разных возрастов - молодые мамы, пенсионеры, люди среднего возраста. Так происходит обмен мнениями, в итоге приходим к общему решению по различным вопросам. Поэтому обращаюсь к сормовичам - приходите, участвуйте в обсуждениях по благоустройству- это позволит в будущем избежать недовольства по тем или иным решениям, - отметила глава районной администрации Светлана Горбунова.

Отметим, что благоустройство сквера будет проводиться в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».