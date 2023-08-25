Парковка в Нижегородской области может стать бесплатной для участников СВО

Законопроект предполагает, что участники СВО смогут пользоваться парковками без ограничений. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Участников СВО могут освободить от платы за парковку в Нижегородской области. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривает комитет ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству.

Предполагается, что право пользоваться парковками без ограничений получат принимавшие участие в СВО военнослужащие, в том числе призванные на военную службу по мобилизации, лица, имеющие специальные звания полиции, проходящие службу в войсках нацгвардии, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и следственного комитета. Кроме того, на эту льготу смогут рассчитывать лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействовавшие в выполнении задач ВС РФ.

Как следует из пояснительной записки, сейчас право на бесплатный проезд имеют владельцы электромобилей, многодетные семьи, и представители организаций, обеспечивающих спецсвязь. Для остальных категорий граждан бесплатными являются только первые 15 минут нахождения на парковке.

- Принятие законопроекта направлено на совершенствование мер государственной поддержки участников специальной военной операции, - говорится в пояснительной записке.