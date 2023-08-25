Родственники погибшего в ДТП под Нижним Новгородом подростка потребовали наказать виновника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родственники 14-летнего подростка, погибшего в ДТП в Спасском районе, потребовали максимально строгого наказания для виновника. Напомним, страшная авария произошла между деревней Новая и селом Спасское. Там пьяный водитель сбил двух подростков – 14-летнего парня и 16-летнюю девушку.

В момент аварии дети стояли на обочине, и сразу оказались под колесами. От полученных травм мальчик скончался на месте. Сначала по подозрению в совершении этого преступления задержали 42-летнюю женщину. Однако вскоре стало известно, что за рулем находился ее супруг. Уже установлено, что он был пьян. Перед родственниками погибшего мальчика ни женщина, ни ее супруг не извинились.

- Ведь они живут в одной деревне, знают друг друга. Насколько нам известно, она вообще работает в частном детском учреждении. Разве может человек, который пьяный сидел за рулем, пусть и чтобы покрыть мужа, работать с детьми? Она же обманула следствие, - цитирует бабушку погибшего ребенка Newsroom24.