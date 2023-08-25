Около 4 тысяч терминалов оплаты работает в нижегородском общественном транспорте

Валидатор. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Порядка четырёх тысяч терминалов оплаты работает в нижегородском общественном транспорте. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

– Если в прошлом году было совершено порядка 8,5 миллиона транзакций в нижегородском общественном транспорте, то только за половину этого года эта цифра выросла уже до 9 миллионов. Темпы прироста использования карт в транспорте в области, конечно, поражают, – подчеркнула директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Напомним, что с 1 сентября по 31 декабря 2023 года поездки в общественном транспорте Нижегородской области подешевеют на 8 рублей. За проезд нижегородцы будут платить 22 рубля. Правда, для этого необходимо соблюсти целый ряд условий.

Также 88% пассажиров пользуется безналичной оплатой в общественном транспорте Нижнего Новгорода и области. Для оплаты проезда нижегородцы используют банковские карты, транспортные карты и мобильные приложения.