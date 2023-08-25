Пассажиропоток в Нижегородской области увеличился на 16% за последний год

На сегодня в регионе подготовлено и обновлено более пяти тысяч единиц переносных и стационарных терминалов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

За последний год пассажиропоток в Нижегородской области увеличился на 16%. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

– На сегодня в регионе подготовлено и обновлено более пяти тысяч единиц переносных и стационарных терминалов для обслуживания в разных видах пассажирского транспорта, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

Напомним, что с 1 сентября по 31 декабря 2023 года поездки в общественном транспорте Нижегородской области подешевеют на 8 рублей. За проезд нижегородцы будут платить 22 рубля. Правда, для этого необходимо соблюсти целый ряд условий.

Сервис «Карта жителя Нижегородской области» заработал в апреле 2020 года. Например, с помощью данного приложения можно записаться к врачу, введя номер СНИЛС, выбрав поликлинику, профиль специалиста и конкретного врача.

Также 155 нижегородских школ, где учится более 130 тысяч школьников, уже включены в проект «Карта жителя Нижегородской области». С помощью цифровых сервисов можно пройти через турникет и оплатить питание.