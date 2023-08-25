Студент-иностранец пытался увезти из Нижнего Новгорода в Китай медали времен ВОВ

В числе прочего молодой человек пытался отправить в Китай медали "За взятие Берлина". Фото: Приволжское транспортное управление.

29-летнего студента одного из нижегородских вузов задержали при попытке отправить в Китай 65 медалей и орденов времен СССР, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Подозреваемый, являющийся гражданином другого государства, приобретал награды на интернет-аукционах и готовился отправлять их двумя посылками.

- Изъято 6 орденов, среди которых Орден «Боевого Красного знамени», а также 49 медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», «За победу над Японией» и 10 нагрудных знаков. Все знаки отличия были выпущены более 50 лет назад в период с 1941 по 1967 годы. Их вывоз из РФ возможен исключительно при наличии разрешительного документа Минкультуры, - говорится в сообщении.

Общая стоимость всех этих наград, представляющих культурную и историческую ценность, оценивается в 1,2 млн рублей. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей». Молодому человеку грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.