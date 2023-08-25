88% поездок в регионе оплачивается безналичным расчётом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Свыше одного миллиона поездок в день совершается в Нижегородской области. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

– В Нижегородской области более миллиона поездок в день совершается. И 88% поездок оплачивается безналичным расчётом, для этого используются банковские и транспортные карты, а также мобильные приложения, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

Ранее мы сообщали, что льготный проезд введут на двух маршрутах в Нижегородской области. Как отмечается, изменения затронут маршрут Т-30 «Северные ворота – Западный -2» города Дзержинска и Т-106 «Улица Рождественская – Гумнищи «Балахнинский район». Буква «Т» в номерах этих маршрутов больше использоваться не будет.