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НовостиОбщество25 августа 2023 10:49

Свыше одного миллиона поездок в день совершается в Нижегородской области

88% поездок в регионе оплачивается безналичным расчётом
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
88% поездок в регионе оплачивается безналичным расчётом.

88% поездок в регионе оплачивается безналичным расчётом.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Свыше одного миллиона поездок в день совершается в Нижегородской области. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 августа.

– В Нижегородской области более миллиона поездок в день совершается. И 88% поездок оплачивается безналичным расчётом, для этого используются банковские и транспортные карты, а также мобильные приложения, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

Ранее мы сообщали, что льготный проезд введут на двух маршрутах в Нижегородской области. Как отмечается, изменения затронут маршрут Т-30 «Северные ворота – Западный -2» города Дзержинска и Т-106 «Улица Рождественская – Гумнищи «Балахнинский район». Буква «Т» в номерах этих маршрутов больше использоваться не будет.