Семь озер непригодны для купания в Нижнем Новгороде

Вода на Мещерском озере не подходит для купания. Фото: Мария СОРОКИНА

Вода в семи озерах Нижнего Новгорода оказалась непригодной для купания. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 25 августа проведено более полутора тысяч исследования качества воды в рекреационных зонах.

Оба пляжа на озере Сортировочном, озера Больничное и Мещерское не рекомендованы для купания. В Сормовском районе недостаточно чистой оказалась вода в озерах Пестичном, Лунском и Светлоярском (оба пляжа), а в Советском районе — третье озеро Щелоковского хутора.

К слову, в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидается прохладная и пасмурная погода.