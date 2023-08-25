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НовостиОбщество25 августа 2023 10:24

Семь озер непригодны для купания в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе непригодны для купания все 4 пляжа
Мария СОРОКИНА
Вода на Мещерском озере не подходит для купания.

Вода на Мещерском озере не подходит для купания.

Фото: Мария СОРОКИНА

Вода в семи озерах Нижнего Новгорода оказалась непригодной для купания. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 25 августа проведено более полутора тысяч исследования качества воды в рекреационных зонах.

Оба пляжа на озере Сортировочном, озера Больничное и Мещерское не рекомендованы для купания. В Сормовском районе недостаточно чистой оказалась вода в озерах Пестичном, Лунском и Светлоярском (оба пляжа), а в Советском районе — третье озеро Щелоковского хутора.

К слову, в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидается прохладная и пасмурная погода.