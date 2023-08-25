Минэкологии расторгнет договор с вейк-парком на Мещерском озере. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд расторг договор о создании вейк-парка на Мещерском озере, заключенный на 20 лет между Минэкологии Нижегородской области и компанией «Вейкпарк». Причиной стало отсутствие необходимого разрешения у компании.

- Два года назад участок Мещерского озера был передан инвестору для организации первого в Нижнем Новгороде кольцевого вейк-парка стоимостью более 100 миллионов рублей, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - Однако в арбитражном суде выяснилось, что озеро было сдано в аренду незаконно, без проведения необходимых торгов. Действия минэкологии обжаловало ООО «Физкультурно-спортивная организация «Ладья-52»», зарегистрированное в Йошкар-Оле.

Напомним, в июне 2022 года мы писали, что на Мещерском озере заработал первый в Нижнем Новгороде кольцевой вейк-парк. Оборудование вейк-парка состоит из стартовой площадки и опор кольцевой установки с натянутым тросом, а также расположенных в воде фигур – своеобразных трамплинов, с помощью которых можно выполнять различные трюки. По сути это водная канатная дорога, по которой спортсмена буксирует натянутый между опорами трос