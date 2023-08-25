Нижегородцы сообщают о массовом отравлении устрицами в ресторане в центре города

Симптомы отравления были только у тех посетителей, кто ел устрицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовое отравление устрицами произошло в одном из ресторанов в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили «Кстати» сами пострадавшие, все случилось в одном из заведений общепита на Нижневолжской набережной. Компания совместно отмечала праздник, но неожиданно нескольким посетителям стало плохо.

- Началась рвота. Я лично слег в обед, а до этого узнал, что 3-4 человека уже отравились. Пострадали те, кто ел устрицы, с остальными все прекрасно. У одной из девочек были галлюцинации, судорогой сводило ноги, - рассказал пострадавший Сергей Ткачев.

В числе симптомов также отмечались головокружение, тошнота и диарея. По словам пострадавших, прибывшие на вызов сотрудники скорой предположили, что в блюде могла быть кишечная палочка, либо блюда были приготовлены слишком рано.

Тем временем, в ресторане пояснили, что такой случай отравления произошел впервые. С целью выяснить подробности произошедшего «КП-Нижний Новгород» направила запрос в региональное Управление Роспотребнадзора. К настоящему моменту ответ не получен.

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